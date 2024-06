Suspeito é preso após espancar e dar facada na esposa

Um homem foi preso após agredir e ferir a esposa com uma faca. A ocorrência foi registrada no início da tarde da quarta-feira (26) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados por volta das 14h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua Nicolas Sanches Garrido onde, segundo a denúncia, uma mulher estava sendo agredida pelo marido. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe foi recebida pelo suspeito que, ao ser indagado sobre a situação, negou a denúncia relatando que a mulher não estava em casa pois havia ido buscar a filha na creche. Os policiais desconfiaram da situação, pois o homem estava embriagado e apresentava escoriações pelo corpo. Além disso, os agentes encontraram poças de sangue na residência do casal.

Com isso, a equipe realizou diligências em busca da vítima que foi encontrada na casa de uma vizinha. Ela contou a equipe que o marido chegou em casa agressivo e, após uma discussão, passou a lhe dar socos e tentou lhe enforcar. Depois disso, pegou uma faca e foi para cima da mulher causando um corte em uma de suas mãos. Em seguida, ela foi para casa de uma vizinha para buscar por ajuda.

Frente aos fatos, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro enquanto o homem foi preso e levado para delegacia da Polícia Civil.