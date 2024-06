Agricultor flagra “ladrões de milho” e chama a polícia

Um homem chamou a Polícia após flagrar pessoas furtando milho em sua propriedade. A situação foi registrada durante a madrugada desta quarta-feira (26) e o homem acionou a Polícia Militar pela manhã. O caso aconteceu em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de furto de milho em uma fazenda que fica situada a área rural do município. Diante da situação, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, o agricultor passou a relatar que, por volta das 03h00 flagrou uma VW Saveiro de cor branca em meio a sua plantação furtando milhos que já estavam prontos para colheita. Ele não soube informar quantos eram os suspeitos e para onde fugiram.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.