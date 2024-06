Entregador troca maconha por lanche e dois acabam presos

Uma confusão envolvendo um entregador de lanche e um traficante terminou em cadeia na noite do último domingo (23). A situação foi registrada no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 02h00 os policiais realizaram um patrulhamento pela Vila São Pedro quando encontraram dois indivíduos conversando próximo a um beco conhecido como um ponto de distribuição de drogas. Durante a abordagem, o homem que estava em uma moto disse que estava apenas entregando um lanche e a dupla foi liberada.

Apesar disso, os policiais ficaram desconfiados da situação e montaram um ponto de observação próximo ao local, momento em que o suposto entregador voltou gritando “Salve, tem maconha? Da a minha maconha ou devolve meu lanche”. Diante disso, os policiais realizaram buscas no local e encontrar quase meio quilo de maconha, 29 gramas de cocaína, porções de crack e demais objetos relacionados ao tráfico.

Frente aos fatos, o morador da residência e o entregador de lanches foram presos e encaminhados com as drogas apreendidas a delegacia da Polícia Civil.