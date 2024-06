Mulher procura a polícia após o filho ser atingido com uma telha na cabeça

Um adolescente ficou ferido após ser atingido com uma telha na cabeça. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (24) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h30 uma mulher entrou em contato com os policiais para informar que seu filho menor de idade havia sofrido uma agressão causada por um homem. Diante do chamado, os agentes foram até o Distrito Nossa Senhora Aparecida para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que seu filho, um jovem de 15 anos estava andando de bicicleta quando um homem passou a implicar com o adolescente que teria ignorado as provocações. Porém, momentos depois o suspeito teria golpeado o menor com uma telha que atingiu sua cabeça.

Frente aos fatos, a mulher não soube repassar o destino do suspeito, mas os policiais realizaram diligências em busca do homem que, até o fechamento desta edição não havia sido encontrado. A mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.