Preso homem condenado por estuprar e engravidar a própria filha

Um homem de 54 anos condenado por estuprar e engravidar a própria filha foi preso na tarde da terça-feira (18) durante cumprimento de mandado de prisão. O crime aconteceu em Cambará e a “Operação Incesto” foi deflagrada no município de Timburi, interior de São Paulo.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, o suspeito estuprou a própria filha quando a jovem tinha apenas 15 anos. Como resultado do crime, a adolescente ficou grávida e o bebê nasceu com deficiência.

O caso foi denunciado a equipe da Polícia Civil que concluiu o inquérito que foi encaminhado ao Ministério Público e o suspeito denunciado. Após o julgamento, o réu foi condenado a 31 anos de prisão e estava foragido desde então.

Já nesta terça-feira, em posse do paradeiro do acusado, foram até o local e cumpriram o mandado de prisão. Frente aos fatos, ele foi encaminhado ao Depen de Cambará onde permanece a disposição da Justiça.