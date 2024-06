Homem é preso após causar acidente e deixar motociclista ferido

Um acidente de trânsito registrado no início da madrugada do domingo (16) deixou uma pessoa ferida na rodovia PR-218 em Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 00h10 envolvendo uma pick-up VW/Saveiro e uma motocicleta Honda CG Titan.

Conforme os dados colhidos no local, a Saveiro transitava pela rodovia sentido Fartura a Carlópolis quando, na altura do km 04, acabou atingindo a traseira da motocicleta que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, o condutor da moto teve ferimentos sendo socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

Já o motorista da Saveiro não teve ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro o qual comprovou o consumo de bebida alcoólica. Com isso, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.