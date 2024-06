Homem é flagrado abusando sexualmente da filha internada na UTI

Um homem foi preso em flagrante após ser filmado abusando sexualmente da filha menor de idade que estava internada em um hospital na cidade de São Paulo. O caso aconteceu em maio e veio à tona nesta terça-feira (11) após ser exibido no programa Profissão Repórter, da Rede Globo.

De acordo com as informações, a jovem de 17 anos foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido a uma parada cardiorrespiratória que a deixou com sequelas. O pai costumava acompanhar a filha que ficou internada por cerca de 40 dias, mas o homem apresentava comportamentos estranhos como fechar a cortina do leito onde a jovem estava alegando que queria privacidade.

Além disso, a jovem começou a demonstrar nervosismo no momento em que as equipes iam trocar suas fraldas. Além disso, os profissionais também notaram vermelhidão e fissuras nas partes intimas da jovem. A equipe ainda constatou que quando a menor estava na companhia do pai seus sinais vitais apresentavam alteração como, por exemplo, seus batimentos cardíacos subiam de 90 para 170. Com isso, contaram a polícia que o homem insistia que a menina deixasse a UTI para que ele pudesse ter mais privacidade com a menor.

Desconfiados da situação, durante uma madrugada a equipe resolveu gravar o comportamento do homem que foi flagrado acariciando os seios da filha. Um funcionário do hospital ainda relatou que o pai passava as mãos nas pernas da menina e abria a fralda da menor, além de dar beijos próximo a boca da menor. O caso então foi denunciado e as imagens encaminhadas a equipe da Polícia Civil.

Ainda segundo os relatos dos funcionários do hospital, após o homem ser preso no dia 13 de maio a menor apresentou evolução considerável em seu quadro clínico em apenas uma semana.

Após o caso ser repassado a Polícia Civil, foi realizado o exame de corpo delito que confirmou lesões compatíveis com abuso sexual recente.

Em contato com a mãe da adolescente, a mulher defendeu o marido informando que ele não havia feito nada, sendo um pai presente e muito amoroso. A mulher ainda disse que a exposição do caso destruiu sua família.

Já a defesa do acusado nega que ele tenha praticado os crimes e que as gravações não confirmam a prática do crime.