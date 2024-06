Carreta sai da pista e despena de barranco em Siqueira Campos

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (12) deu um susto em um caminhoneiro e moradores do município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações, o motorista da carreta seguia sentido Norte quando parou o veículo em uma padaria que fica as margens da rodovia PR-092. Ele teria ido tomar um café e, quando voltou, não encontrou mais o veículo.

Acontece que a carreta saiu em disparada, atravessou a rodovia e caiu em um barranco que fica as margens da rodovia do lado direito da pista para quem segue no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz.

Apesar do susto e dos prejuízos, felizmente o acidente não deixou ninguém ferido.