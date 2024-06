Tiros furam suas roupas, mas homem sai ileso de tentativa de homicídio

Um homem sobreviveu por milagre e saiu ileso de uma tentativa de homicídio registrada no fim da noite da última sexta-feira (07) em Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo registrada na Rua Frei Rafael Proner. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, populares passaram a relatar que um homem de 38 anos estava em frente a um bar quando um suspeito chegou em uma moto, sacou um revólver e desferiu vários tiros em direção a vítima. Em seguida, o suspeito deixou o local em uma Honda Biz de cor vermelha.

Já a vítima ficou assustada e fugiu pelos fundos do estabelecimento pulando muros de outras residências a fim de se esconder do atirador. Ao ser localizado, o home disse não conhecer nem saber o motivo do atentado. Os policiais ainda constataram que as roupas da vítima apresentavam perfurações de tiros, mas o rapaz não foi atingido.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e o caso repassado a Polícia Civil.