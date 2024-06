Criança que andava de bicicleta tem pescoço cortado por linha com cerol

Uma criança de oito anos ficou ferida após ter o pescoço atingido por uma linha de pipa com cerol. O caso foi registrado na tarde do domingo (09) no município de Santa Mariana.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h30 os policiais foram acionados para comparecer ao Pronto Socorro do município onde uma criança havia dado entrada com um corte profundo em seu pescoço. Diante do chamado, os policias foram até a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, a mãe da criança contou a polícia que a criança estava andando de bicicleta na região do Parque da Vila Santa Rita quando ao passar pela ciclovia acabou tento o pescoço atingido por uma linha de pipa que estava com cerol e cortou o pescoço da vítima.

Frente aos fatos, a mãe do menor pediu as autoridades que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Os policiais chegaram a realizar diligências no local do incidente, mas ninguém foi localizado.