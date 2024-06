Homem persegue e ameaça matar a esposa com uma motosserra

Uma mulher chamou a polícia após ser ameaçada de morte pelo marido que a perseguiu com uma motosserra. A ocorrência foi registrada na manhã do domingo (09) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Maurício Antônio Ribeiro. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a jovem de 26 anos passou a relatar que seu marido havia lhe agredido com uma pancada na cabeça e também a perseguiu com uma motosserra dizendo que iria lhe matar caso ela voltasse para casa.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas o homem não foi encontrado. Com isso, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao casa.