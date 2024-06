Filho é preso após manter a mãe em cárcere privado e ameaçar matar a mulher queimada

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (05) após manter a mãe em cárcere privado e ameaçar matar a mulher com uma faca. A situação foi registrada no município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um homem estava mantendo a mãe em cárcere privado além de ameaçar a mulher com uma faca. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Paulo Landgraf para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, a mulher passou a relatar que o filho é usuário de drogas e havia trancado ela na residência desde as 17h00 do dia anterior, sendo que ela só conseguiu fugir da residência em um momento de distração do filho. Quando a mulher saiu da casa, ainda foi perseguida pelo suspeito que estava armado com uma faca. Ela ainda relatou que só não foi atacada porque um homem que passava pelo local pegou um pedaço de madeira e a defendeu de seu próprio filho.

Além disso, a vítima também contou à polícia que durante os momentos em que estava trancada na casa o filho ameaçou colocar fogo em um colchão para matar a mãe queimada.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.