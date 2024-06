Polícia Civil prende suspeito de matar policial no Norte Pioneiro

A equipe da Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (03), um jovem de 24 anos acusado de matar um policial penal. O crime aconteceu na noite do Ano Novo no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, durante as investigações sobre o crime os investigadores conseguiram identificar o suspeito que realizou os disparos que tiraram a vida da vítima. Com isso, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito que passou a ser considerado foragido e foi preso na última segunda-feira durante o cumprimento do mandado.

No dia do crime, os agentes da Polícia Militar foram acionados por volta das 02h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo com vítima em um bar da cidade. No local, foi constatado que a vítima levou dois tiros, não resistiu e veio a óbito no hospital.

Durante as investigações, os investigadores apuraram que houve uma discussão entre a vítima e o atirador no bar. Momentos depois quando a vítima passava pela Praça Dr. Miguel Dinizo, acabou sendo atingida pelos disparos que foram realizados pelo suspeito de forma traiçoeira dificultando qualquer possibilidade de defesa da vítima.

O suspeito foi preso na cidade de Londrina e denunciado pelo crime de homicídio triplamente qualificado devido a motivação fútil, perigo comum e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele foi levado para delegacia da Polícia Civil de Cambará onde prestou depoimento e, em seguida, foi encaminhado a Cadeia Pública onde permanece a disposição da Justiça.

Ainda segundo a PC, o suspeito tem uma extensa ficha criminal com crimes como tráfico de drogas, roubo, furto, desobediência, lesão corporal, violência doméstica entre outros.