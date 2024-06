Adolescente chama no grau, foge da PM e bate moto com R$ 35 mil de débitos em viatura

A equipe da Polícia Militar realizou a apreensão de uma moto com mais de R$ 35 mil em débitos durante o final de semana. A ocorrência foi registrada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina quando receberam a informação de que algumas pessoas estavam empinando motos e realizando manobras perigosas em determinado local. Diante da situação, os agentes foram verificar a denúncia.

No referido local, os policiais se depararam com um indivíduo empinando uma moto e, ao tentar realizar a abordagem, o motociclista empreendeu fuga em alta velocidade. Com isso, foi realizado o acompanhamento tático sendo que o condutor da moto seguiu por diversas ruas do município colocando a vida de terceiros em risco. Em dado momento, acabou batendo a moto de frente com a viatura e sofreu uma queda. Ele ainda tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Durante a revista pessoal, foi constatado que se tratava de um adolescente de 15 anos. Nada de ilícito foi encontrado, mas além de estar conduzindo a moto sem CNH e realizando manobras perigosas, os policiais constataram que a motocicleta tinha mais de R$ 35 mil em débitos.

Frente aos fatos, o menor e a moto foram apreendidos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.