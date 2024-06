Homem é morto com tiro no peito no Norte Pioneiro

Um homem de 28 anos foi morto com um tiro no peito no fim da madrugada da última sexta-feira (31). O crime foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações, a vítima que residia próximo ao aterro sanitário do município estava indo para o trabalho de moto quando, por volta das 04h30, ao passar pela região onde fica a lagoa de tratamento de água acabou sendo alvejada com um tiro que atingiu seu peito.

Uma pessoa que passava pelo local encontrou o rapaz ferido e acionou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrer o rapaz, mas quando os socorristas chegaram ao local foram informados que a vítima havia sido levada ao Pronto Socorro por populares. Infelizmente, o rapaz não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital.

A equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a ocorrência e realizou diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido identificado ou preso.

O caso segue sendo investigado.