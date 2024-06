Jovem é preso após dar facada que atingiu pulmão do irmão

Um jovem de 20 anos foi preso no início da tarde da terça-feira (28) após dar uma facada no próprio irmão. A ocorrência foi registrada no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência registrada em uma residência situada a Rua Mato Grosso. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o autor contou aos policiais que teve uma discussão com seu irmão e os dois entraram em vias de fato, momento em que o irmão teria pego um pedaço de pau para se defender e o suspeito desferiu uma facada contra ele. A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) sendo encaminhado ao hospital com suspeita de perfuração do pulmão.

Já o suspeito foi preso encaminhado a delegacia da Polícia Civil.