Homem invade asilo e abusa sexualmente de idosa no Norte Pioneiro

Um caso de violência sexual conta uma idosa abalou a população do Norte Pioneiro nesta quinta-feira (29). Um homem invadiu o asilo do município de abusou sexualmente de uma idosa.

De acordo com as informações preliminares, um homem invadiu o Lar de Idosos do município e abusou sexualmente de uma mulher de 71 anos. Depois do crime, o suspeito teria fugido do local. Já a idosa teve de ser encaminhada ao hospital de Andirá para receber atendimento médico.

Após analisar as imagens do sistema de monitoramento da instituição, as equipes da Polícia Militar realizaram diligências e conseguiram prender o suspeito. Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito invade o local e, momentos depois, aparece andando pelo corredor rendendo a idosa que está nua.

A reportagem da Folha tentou contato com a direção do Lar de Idosos para saber mais informações, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno.

O caso segue sendo investigado.