Homem é preso por tráfico de drogas e estupro de vulnerável em Santana do Itararé

Duas pessoas foram presas na tarde desta segunda-feira (27) no município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro. Entre os suspeitos, está um homem acusado de tráfico de drogas e estupro de vulnerável.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia de que um homem morador da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, estava em Santana do Itararé com uma quantidade de drogas na casa da sua namorada, uma menina de apenas 13 anos de idade.

Diante da denúncia, os policiais montaram um ponto de observação próximo ao local informado sendo avistado o veículo VW/Gol saindo do local e se dirigindo para o cemitério. Os policiais acompanharam o automóvel e perceberam quando o mesmo parou próximo ao cemitério e pessoas se aproximaram possivelmente para comprar drogas e fugiram do local quando perceberam a presença da viatura.

Na sequência, diante da suspeita, os policiais realizaram buscas no automóvel sendo encontradas porções de maconha e cocaína. Indagado sobre a situação, o suspeito contou que tinha mais drogas na casa da namorada onde os policiais encontraram porções de cocaína.

Frente aos fatos, duas pessoas foram presas e encaminhadas a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e a menor que foram apreendidas. Ainda segundo as informações da polícia, o homem deve ser denunciado pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e estupro de vulnerável, uma vez que a menina de 13 anos é considerada menor incapaz.