Polícia encontra drogas, armas e munições em Wenceslau Braz

As equipes da Polícia Militar e Civil prenderam duas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. A situação aconteceu na última sexta-feira (24) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, a ação contou com a participação de policiais civis e militares que cumpriram mandados de busca e apreensão tendo como alvo o combate ao tráfico de drogas na região da Vila Formosa.

Conforme o registro do boletim de ocorrência, por volta das 16h00 os agentes estiveram em uma residência situada a Rua Senador Souza Naves onde encontraram dois homens e uma mulher. Ao realizar a revista pessoal nos suspeitos, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína em seus bolsos.

Já durante as buscas na residência, a equipe policial encontrou duas balanças de precisão e embalagens com maconha, crack e cocaína já embalados e prontos para serem comercializados. No local, as equipes ainda encontraram uma garrucha artesanal e um revólver calibre 32, além de outros objetos de procedência duvidosa que foram apreendidos.

Frente aos fatos, os dois indivíduos que estavam no local foram presos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos e drogas apreendidas para que fossem tomadas as providências cabíveis a situação.