Lote 2 terá 71,5 km de duplicações e 35 viadutos entre Ponta Grossa e Sengés

O Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná prevê a duplicação integral da ligação entre Ponta Grossa e Sengés, nos Campos Gerais, seguindo até a divisa com São Paulo, incluindo a ponte de acesso a Itararé, no estado vizinho. As melhorias também vão impactar diretamente os municípios de Carambeí, Castro, Piraí do Sul e Jaguariaíva.

Este quarto texto da nova série da Agência Estadual de Notícias (AEN) que apresenta as principais obras do Lote 2 esmiúça as melhorias na PR-151 e na PR-239.O primeiro texto explicou a grande modernização da BR-277, que ficará com três pistas , o segundo detalhou as duplicações na área urbana de Paranaguá e o terceiro a inclusão dos acessos de Morretes e Antonina e da duplicação da PR-407, em Pontal do Paraná , no projeto. Os próximos vão explorar as obras entre Jaguariaíva - Jacarezinho e Cornélio Procópio - Jacarezinho.

A PR-151 terá 58,9 km de novas duplicações, começando pelo trecho de pista simples ligando as duplicações existentes entre Piraí do Sul e Jaguariaíva, em um total de 19,3 km. Também será duplicada a rodovia no perímetro urbano de Jaguariaíva, em um total de 7 km, e depois toda a ligação até Sengés, em um total de 32,5 km, até chegar no cruzamento com a Rua Vereador Francisco Maia.

Desta rua em diante, em Sengés, até chegar na divisa com São Paulo, se trata de um trecho da PR-239, que também será duplicada, em uma extensão de 12,5 km, incluindo a duplicação da ponte entre os estados, que faz ligação com a SP-258, rodovia já duplicada. Com isso, fica totalmente duplicada esta ligação entre Ponta Grossa e São Paulo.

Também estão previstos 13,6 quilômetros de novas vias marginais em Carambeí, Jaguariaíva e Sengés.

VIADUTOS– Além disso, serão 35 novas interseções em desnível nas duas rodovias. Entre Ponta Grossa e Carambeí estão previstos dois viadutos do tipo Diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos, pela pista da direita, no km 318,8 e km 311,6, e um viaduto do tipo Parclo, em que condutores utilizam uma passagem superior para trocar de sentido da via, no km 315.

Entre Carambeí e Castro serão dois Diamantes, no km 298 e km 293, e dois Parclos, no km 303 e km 306,6. Em Castro será implantado um trevo no cruzamento da PR-151 com a Rua Major Otávio Novaes e a PR-340, e um Diamante no entroncamento com a Estrada do Guararema e Rua Paulo Milek Sobrinho.

Entre Castro e Piraí do Sul serão quatro Parclos, no km 281,4, km 275,7, km 270,4 e km 265,5 e um viaduto do tipo Trombeta, que conta com três ramos, sendo que um deles faz uma curva de 270° antes de se dividir, no entroncamento com a PR-090, acesso para a Floresta Nacional (Flona) de Piraí do Sul. Na entrada do município será implantado um Diamante, onde também há um entroncamento entre a PR-151 e a PR-090.

Entre Piraí do Sul e Jaguariaíva são seis Parclos, no km 251,9, km 246,9, km 242,7, km 229,2, km 224,9 e km 221,3, um Trombeta no km 238,4 e um Diamante no km 233,6. Em Jaguariaíva será implantado um Diamante na atual rotatória com a Rua João Tracz.

Entre Jaguariaíva e Sengés são cinco Parclos, no km 200,1, km 195,3, km 190,7, km 186,1 e km 179,9, e dois Trombetas, no km 208,8 e km 207,8. Em Sengés, já na PR-239, será implantado um Diamante no cruzamento com a Rua Cristóvão Sabino.

E entre Sengés e divisa com São Paulo serão mais dois Parclos, no km 8,9 e km 3,8.

PEDESTRES E CICLISTAS– O projeto também prevê 19 passarelas novas, sendo oito em Castro, duas em Piraí do Sul, cinco em Jaguariaíva e três em Sengés, com somente uma distante de perímetro urbano, no km 240,2, entre Piraí do Sul e Jaguariaíva.

E para facilitar o deslocamento de ciclistas nos municípios, serão implantados 8 km de ciclovias em trechos de perímetro urbano das duas rodovias, em Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sengés.

LEILÃO– O lote 2 das novas concessões rodoviárias tem 604,16 km de extensão, incluindo rodovias no Litoral e também as ligações entre Ponta Grossa e Sengés, Jaguariaíva e Jacarezinho, e Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Está previsto um investimento de R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação e serviço ao usuário durante os trinta anos de vigência da concessão, gerando cerca de 110 mil empregos. O leilão será realizado no dia 29 deste mês, às 14h na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A previsão de assinatura do contrato é para o final de janeiro do ano que vem.

A localização de todas as obras entre Ponta Grossa e Sengés pode ser verificada neste mapa .Neste edital estão todos os detalhes das obras previstas. Aqui está o mapa com todas as principais obras do Lote 2.