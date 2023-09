Brazense é preso após esfaquear mulher em Santa Catarina

Um homem de 41 anos foi preso na noite do último domingo (10) no município de Blumenau, em Santa Catarina, acusado de esfaquear uma mulher que seria sua amiga.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem junto à equipe da Polícia Civil, o homem, que não terá seu nome divulgado devido a questões legais, é natural do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, e seria residente do município de São José da Boa Vista.

Conforme o relatório policial da ocorrência, por volta das 00h30 do domingo, dia dez de setembro, a equipe da Polícia Militar catarinense foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher havia sido esfaqueada por um homem no bairro Salto. Chegando ao local, os policiais se depararam com a vítima, uma mulher de 35 anos, sendo socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo as informações, a mulher estava ensanguentada e não falou sobre o motivo das agressões que sofreu do homem, que seria seu amigo, mas revelou aos policiais as características do suspeito e ainda contou que ele tentou dar uma facada em sua cabeça, mas como ela conseguiu desviar o golpe, acertou seu ombro.

Com isso, os agentes realizaram diligências e conseguiram encontrar o suspeito próximo ao local do crime. Durante a revista pessoal, os agentes da PM encontraram em posse do suspeito o aparelho celular da vítima. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o homem teria confessado que esfaqueou a amiga após ler mensagens no celular da vítima que lhe deixaram com ciúmes.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a mulher foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio.