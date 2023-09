Celepar recebe empresas de tecnologia para buscar soluções na área da internet das coisas

A Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) recebeu nesta quinta-feira (21) 11 empresas que desenvolvem soluções na área da IoT (internet of things ou internet das coisas) — conceito que se refere à conexão de itens do dia a dia à rede mundial de computadores. Elas fizeram apresentações de seus produtos para uma banca avaliadora composta por colaboradores da Celepar. O objetivo da companhia é conhecer tendências na área e encontrar buscar tecnológicas que possam ser aplicadas em benefício da população.

O evento, chamado de IoT Day, aconteceu em parceria com a ABINC — Associação Brasileira de Internet das Coisas, que apresentou à Celepar uma pré-seleção de empresas associadas. Dentre elas, a Celepar convidou para o dia de apresentações aquelas que foram melhor avaliadas, de acordo com fatores como oportunidade de mercado, sinergia com o governo e possibilidade de beneficiar um grande número de pessoas.

“Este é um momento para compartilhar experiências e debater as melhores formas de aplicação da tecnologia no Estado do Paraná. Nosso foco é beneficiar o cidadão, seja diretamente, por meio da implementação de soluções que estejam à sua disposição, na cidade ou no seu celular, ou indiretamente, a partir de soluções que otimizem o trabalho feito no governo, secretarias ou prefeituras”, diz Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar.

As empresas foram divididas em quatro trilhas temáticas, conforme a área das soluções desenvolvidas por elas: mobilidade urbana, saúde, agro e, ainda, cities e utilities. Durante as apresentações, além de apresentar o produto, elas abordaram formatos de modelo de negócios, planos de escalabilidade e possíveis impactos sociais e ambientais.

“Nas chamadas cidades inteligentes, a internet das coisas pode ser aplicada em duas faces da administração pública: a externa e a interna”, diz Paulo Spaccaquerche, presidente da ABINC. "Internamente é possível utilizar soluções para aprimorar processos de gestão. Já externamente, pode-se aplicar a tecnologia em áreas como iluminação pública, limpeza, trânsito, saneamento, saúde, educação, segurança e acessibilidade".

“Alguns exemplos são lixeiras e bueiros inteligentes, semáforos inteligentes e sistemas de leitura de placas de veículos”, cita Spaccaquerche. “O mais importante é que as soluções devem ser integradas, preferencialmente”.

As empresas que participaram do IoT Day na Celepar foram Bosch, Uniq Hub, Lab Retail, Agrotech Global, Green4t, Evolv, Sênior Saúde Móvel, Constanta, Solvian Tech, Logicalis e Global Hitss/Embratel.