Internacionalização do Paraná é apresentada a empresários em seminário na Fiep

A busca por uma internacionalização cada vez mais eficiente da economia paranaense foi apresentada nesta quarta-feira (20) pela Invest Paraná a um grupo de empresários no Seminário de Negócios Internacionais do Paraná, organizado pelo World Trade Center (WTC) de Curitiba e pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

Durante o painel “Panorama dos Negócios Internacionais do Paraná”, o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, agência de atração e promoção de investimentos do Governo, destacou a consolidação da marca do Estado no mercado internacional, com atração de investimentos estrangeiros a partir de negociações com grandes multinacionais e das missões oficiais que o Estado tem levado para outros países.

“Quando assumimos a gestão da Invest Paraná, decidimos incentivar a internacionalização dos negócios do Estado, com a estratégia de lançar a marca do Paraná, que é o mais sustentável no ranking de competitividade dos estados brasileiros, e cuja sustentabilidade foi reconhecida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)”, destacou Bekin.

Segundo ele, a Invest Paraná mantém uma rede com mais de 124 contatos internacionais para atração de negócios ao Estado. A Invest Paraná também tem acordos com escritórios internacionais que operam como base para negócios com o Paraná, como no caso de Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Portugal, Coreia do Sul, Nigéria, entre outros países.

Só em 2023 a Invest Paraná organizou missões internacionais para sete países: Japão, Coreia do Sul, Canadá (duas vezes), Estados Unidos (duas vezes), Portugal, Itália, e a mais recente, neste mês de setembro, para a China. Nesta quarta-feira, o Estado deu mais um passo para a internacionalização: a Invest Paraná assinou um memorando de interesses com a Invest Alberta , agência equivalente à paranaense na captação de investimentos da província do Canadá.

Bekin destaca que assim como uma empresa, o Estado precisa ter uma marca com história, falando do presente e planejando o futuro. “Buscamos consolidar a ideia do Paraná como marca. Desde então, já fizemos diversas missões internacionais, começando a trabalhar as prospecções de quatro a seis meses antes. São mais de 120 redes de contatos. O Paraná hoje é o quarto maior importador do Brasil, fazendo negócios com quase 200 países, somando mais de US$ 16 bilhões em exportações entre janeiro e agosto deste ano”, aponta o diretor-presidente da Invest Paraná.

Higor Menezes, gerente de Relações Internacionais do Sistema Fiep, também participou do painel.“O Paraná se destaca nas cadeias de segurança energética, alimentar e de logística", acrescentou.

SEMINÁRIO– O Seminário de Negócios Internacionais do Paraná reúne pelo terceiro ano consecutivo representantes da indústria, iniciativa privada, poder público e membros do corpo consular em Curitiba. A cerimônia de abertura do Seminário de Negócios Internacionais contou com a presença do presidente da Fiep, Carlos Valter Martins, da presidente do WTC Curitiba, Joinville e Porto Alegre, Daniella Abreu, e do coordenador da assessoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, Rodolpho Zanin Feijó.

“A missão da Fiep é ser referência em soluções para o desenvolvimento sustentável da nossa indústria. Temos parceiros em expansão pelo mundo, em especial na Ásia e nos países árabes. A Fiep apoia a busca por novas oportunidades em mercados globais e está feliz em sediar pelo terceiro ano o Seminário de Negócios, junto ao WTC”, destacou Carlos Valter Martins.

O primeiro dia também foi marcado por uma palestra de Mario Sergio Telles, gerente executivo de economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI).