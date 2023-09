Ratinho Junior conhece o primeiro navio sustentável do mundo, que está no Paraná

Um navio com velas metálicas, que utiliza o vento para economizar combustível durante a navegação e emite 30% menos gás carbônico que os convencionais. Esse é o Pyxis Ocean, considerado o primeiro navio “verde” do mundo e que, em sua primeira viagem com a nova tecnologia, teve como destino o Porto de Paranaguá. O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta quarta-feira (20) a bordo do cargueiro, que partiu do Porto de Xangai, na China, no início de agosto.

Fretado pela multinacional Cargill, o navio será carregado com 63 mil toneladas de farelo de soja no terminal marítimo paranaense na próxima semana, com destino à Polônia. “Em sua primeira viagem, o navio mais sustentável do mundo escolheu como destino o Porto de Paranaguá, o mais eficiente do Brasil, e que fica justamente no Estado mais sustentável do País”, disse Ratinho Junior. “Essa é uma demonstração de que o mundo está olhando para o Paraná, que é referência em produção, logística e sustentabilidade”.

A tecnologia do Pyxis Ocean, chamada BAR Tech WindWings, foi desenvolvida pela BRA Technologies, em parceria com Yara Marine Technologies e a Mitsubishi e apoio da União Europeia. Ela busca inovação e ganhos nos custos operacionais, além da redução na emissão de poluentes. A BRA trabalha em projetos náuticos, incluindo experiência em regatas oceânicas, como a America’s Cup.

“O Porto de Paranaguá já é o mais eficiente do Brasil, e agora recebe essa tecnologia inédita para os portos do País. Quando alguém avistar esse navio com velas de 38 metros de altura, saiba que a viagem que ele fez economizou toneladas de combustível que seria emitido no meio ambiente”, destacou o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Em maio do ano passado, o Porto de Paranaguá já tinha recebido o navio MV Afros, também graneleiro e que usava velas rotatórias para ajudar na propulsão e reduzir o consumo de combustível. A economia pode chegar a 12,5% graças aos rotores que giram com a passagem do vento e ajudam na impulsão da embarcação. Assim como o Pyxis Ocean, possui motor a combustão, mas, nesse caso, pode atuar com menos potência e gastar menos combustível fóssil.

REFERÊNCIA– A Portos do Paraná é signatária do Pacto Global da ONU e tem atraído embarcações que estejam alinhadas na busca pela redução de emissão de gases do efeito estufa. Em novembro, a empresa pública vai representar o setor portuário mundial na COP 28, que acontece em Dubai.

“Receber um navio com essa inovação demonstra que o nosso porto é referência para o mercado em eficiência e sustentabilidade, o que nos compele a inovar cada vez mais, para oferecer uma opção logística sustentável para o mundo”, disse o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

“Nenhuma outra embarcação tem esse mecanismo de velas, que economiza toneladas de combustível em uma viagem de 40 dias. O Porto de Paranaguá recebe mais de 3 mil navios por ano, e a tendência para o futuro é ampliar a economia de combustível nesses cargueiros, trazendo um equilíbrio maior ao meio ambiente nas operações portuárias”, ressaltou.

CORREDOR LESTE–A operação irá ocorrer no Corredor de Exportação Leste do Porto de Paranaguá, que nos primeiros oito meses deste ano movimentou 15,3 milhões de toneladas de grãos (soja e milho) e farelo de soja. Essa movimentação representa um crescimento de 17,5% se comparado ao mesmo período de 2022. Apenas de soja em grão, o Corredor Leste embarcou 9,2 milhões de toneladas, quase 26% a mais em relação ao ano de 2022. Ao mesmo passo, o farelo de soja obteve crescimento de 5% e o milho 8,5%, números que demonstram a eficiência da estrutura portuária de Paranaguá.