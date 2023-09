Paraná servirá de modelo para novo programa habitacional do Rio de Janeiro

O programa Casa Fácil Paraná, que já inspirou diversos estados e prefeituras, servirá agora de modelo para o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O acordo para importação da política habitacional adotada no Paraná a partir de 2021 foi definido durante um encontro entre representantes dos dois estados no Rio Construção Summit, evento que reúne empresários, especialistas e gestores públicos ligados ao setor, que começou nesta terça-feira (19) e segue até esta quinta (21), na capital fluminense.

O termo de cooperação foi assinado pelo presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange, e o secretário estadual de Habitação de Interesse Social do Rio de Janeiro, Bruno Dauaire. O documento prevê que a empresa de economia mista vinculada ao Governo do Estado repassará à equipe da pasta fluminense os sistemas e metodologias aplicadas ao Casa Fácil, cujos primeiros passos serão discutidos em um encontro marcado para a primeira semana de outubro.

O foco principal da parceria é a transferência de conhecimento em relação à modalidade de concessão de subsídios financeiros. Criada em 2021 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, ela já beneficiou mais de 30 mil famílias paranaenses com auxílio financeiro para custeio do valor de entrada em imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal.

Recentemente, o governador anunciou uma segunda etapa do programa cuja meta é atender mais 40 mil famílias até o fim de 2026. Entre as mudanças, estão o aumento de R$ 15 mil para R$ 20 mil no subsídio por imóvel e a ampliação de três para quatro salários mínimos na faixa de renda do público atendido.

O presidente da Cohapar representou os estados brasileiros em uma mesa de debates com o secretário nacional de Habitação, Hailton Madureira de Almeida; a vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães; o governador Claudio Castro e o prefeito Eduardo Paes. No encontro, Langue defendeu o modelo adotado pelo Governo do Paraná para redução do crescente déficit habitacional.

“O termo de cooperação técnica que assinamos com o Rio de Janeiro para oferecer toda a tecnologia e expertise dos programas e projetos habitacionais desenvolvidos no Paraná é uma forma de ampliarmos ainda mais este modelo que tem dado certo no Estado. Nosso objetivo é compartilhar esse conhecimento com cada vez mais governos estaduais e municipais para que o Casa Fácil seja levado para todo o Brasil”, afirmou.

OUTRAS FERRAMENTAS– Também estão incluídos no pacote a ser exportado para o Rio de Janeiro as ferramentas e treinamentos necessários para a implantação do sistema de cadastro online de famílias, utilizado para gestão e seleção de beneficiários no Paraná há anos. Por fim, o governo paranaense também repassará informações sobre sistema e metodologias utilizados para a elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS), que é feito de maneira digital em parceria com as prefeituras para diagnóstico das demandas de cada município.

RIO SUMMIT–Ao longo de três dias, o Rio Construção Summit promove discussões sobre a conjuntura atual e as perspectivas para o aumento da produtividade da construção, a redução do déficit habitacional e o aprimoramento da infraestrutura. Com a reunião de líderes e especialistas nacionais e internacionais, o evento tem como objetivo estimular a inovação para transformar o futuro da construção civil no País.

Até esta quinta-feira, mais de 200 palestrantes, divididos em quatro palcos simultâneos compartilharão mais de 80 horas de conteúdo para um público de aproximadamente cinco mil pessoas formado por empresários, profissionais de engenharia e arquitetura, membros do poder público e estudantes.