Novamente criminosos explodem agência bancária no Norte Pioeneiro

Mais um município do Norte Pioneiro foi alvo de criminosos especializados em assaltos a agências bancárias. Desta vez, o crime foi registrado durante a madrugada da quarta-feira (20) em Guapirama.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 03h30 os agentes receberam um chamado referente a uma possível explosão em caixas eletrônicos em duas agências bancárias do município. Diante do chamado, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

Assim que chegaram na agência bancária do Bradesco, os policiais se depararam com as portas e área dos caixas destruída. O local foi isolado sendo então acionada a equipe do Esquadrão Antibombas da PM que repassou quais os procedimentos que os policiais deveriam adotar. Com isso, foi realizada uma varredura no local não sendo encontrado nenhum material não detonado.

Durante as diligências para averiguar o crime, os policiais levantaram a informação de que dois indivíduos usando roupas pretas e capacetes chegaram ao local em uma motocicleta e utilizaram um pé de cabra para arrombar as portas de vidro e explodiram o caixa eletrônico. A equipe ainda constatou que os suspeitos também haviam arrombado a agência do Sicob, mas não houve explosão no local.

Apesar de todo o empenho dos criminosos, não foi constatado que alguma quantia de dinheiro tenha sido levada.

A equipe da Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia do local. Já as equipes da PM seguem realizando diligências em busca dos suspeitos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190.Equipes da Agência de Inteligência, ROTAM e Rádio de Patrulha realizaram buscas para localizar os marginas, até momento não foram encontrados, todavia, os trabalhos continuam para prender os autores deste crime.

Recentemente, no início do mês de setembro, dois criminosos portando explosivos também explodiram caixas eletrônicos em uma agência bancária do município de Japira. Os suspeitos fugiram do local após o crime. Não foram divulgadas maiores informações se eles foram presos ou identificados ou se há relação com a situação registrada em Guapirama.