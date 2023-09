Paraná recebe investimento de R$ 30 milhões de empresa de fibra óptica

A Furukawa Electric LatAm, multinacional de origem japonesa com atuação no Brasil desde 1974, inaugurou nesta semana na Cidade Industrial de Curitiba uma unidade de produção de novas tecnologias de fibra óptica, até então produzidas somente no Japão e nos Estados Unidos. O evento contou com a presença do secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, e do superintendente de Apoio aos Municípios da Casa Civil, Junior Weiller. O investimento foi de R$ 30 milhões.

A linha de produção de cabos com tecnologia de fibras ópticas Rollable Ribbon é inédita no País por causa do cabo mais compacto e flexível. Atualmente, 288 fibras ópticas são reunidas em um mesmo cabo. Com a nova tecnologia, a empresa passa a ser capaz de agrupar um volume de 1.728 fibras em um mesmo espaço. Com o tempo e a evolução da tecnologia, a Furukawa espera chegar a uma capacidade de aumentar esse número para mais de seis mil fibras ópticas em um mesmo cabo.

Foad Shaikhzadeh, CEO da Furukawa Electric LatAm, explicou que os investimentos foram acelerados pelo período da pandemia causada pela Covid-19, que demandou mais conectividade e estimulou investimentos em banda larga e economia no Brasil e no mundo. “Esse período fez com que essas demandas precisassem ser atendidas pelo mercado com agilidade. Acreditamos na importância desses investimentos para que estejamos preparados para atender às crescentes e constantes exigências do futuro digital”, explicou.

O cabo Rollable Ribbon é uma grande tendência tecnológica no mercado, graças ao momento do setor de telecomunicação e de crescimento da conectividade no Brasil. “Trata-se de um conjunto de fibras que proporciona alta compactação, possibilitando a utilização e o compartilhamento da rede de dutos já existentes. O cabo adapta-se bem em espaços limitados nas redes metropolitanas ou conexões de longa distância, características próprias do setor de telecomunicações no Brasil”, disse Shaikhzadeh.

A tecnologia foi criada pela matriz da Furukawa no Japão, customizada para o mercado americano pela operação do grupo nos Estados Unidos e, agora, nacionalizada para o Brasil, de acordo com requisitos do mercado local e atendendo as exigências da regulação sobre a tecnologia nacional, para ganhar escala a partir da fabricação dos materiais agora em Curitiba.

A empresa já desenvolve outra inovação no Paraná. A solução InvisiLight, específica para instalação de fibra óptica dentro de imóveis residenciais ou corporativos, tem como diferenciais a facilidade de instalação e o visual discreto. Atecnologia é utilizada em condomínios verticais ou hotéis, por exemplo, especialmente para uso em áreas comuns, como corredores, onde há dificuldades de acesso às unidades por meio de conduítes.

Atualmente, a Furukawa Electric LatAm emprega mais de 2.100 pessoas, sendo mais de 300 delas engenheiros e engenheiras. Cerca de 85% do quadro de colaboradores é composto por mulheres.