Fazenda promove Audiência Pública para receber sugestões da população para a PLOA 2024

A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa) convida a população a participar da Audiência Pública sobre a Proposta de Lei Orçamentária Anual 2024 (PLOA), que será realizada na próxima sexta-feira (22), de acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. O evento será realizado de forma online, a partir das 9h30, e transmitido ao vivo pelo canal da Sefa-PR no YouTube .

A Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) é parte importante do processo de elaboração e execução do orçamento público. Ela estabelece as previsões de receitas e despesas do Estado para o ano subsequente e, portanto, desempenha papel crucial na definição das políticas e programas governamentais.

Durante a audiência pública, serão apresentadas propostas, características, definições e metas da PLOA 2024, levando em consideração o atual cenário econômico, bem como as despesas e receitas consolidadas do Estado. A apresentação será conduzida pelo chefe do Departamento de Normas e Consolidação Orçamentária da Secretaria da Fazenda, Rafael Deslandes, e pelo diretor-adjunto de Orçamento, Pedro Lobato.

A audiência é uma oportunidade importante para que os cidadãos e demais interessados possam conhecer em detalhes as prioridades orçamentárias do Estado, além de contribuir com sugestões para o projeto de lei que seguirá para o Legislativo Estadual.

Serviço:

Data: 22 de setembro, sexta-feira

Horário: 9h30

Transmissão:Canal no YouTube da Sefa Paraná