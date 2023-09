Estrada da Graciosa é liberada ao tráfego após km 7 receber novo pavimento

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a Estrada Graciosa (PR-410) está novamente liberada. Os serviços de pavimentação no km 7 da rodovia já foram concluídos. Devido às boas condições climáticas, as obras avançaram com agilidade, permitindo a liberação com mais 24 horas de antecedência do que o previsto.

Atualmente as restrições de tráfego estão limitadas a uma operação pare-e-siga entre o km 11 e o km 12, trechos também em obras emergenciais, onde somente uma das pistas permanece aberta.

No final do ano passado o km 7 foi atingido por escorregamento de terra no talude abaixo da pista, com o dano comprometendo o muro de contenção e provocando uma rachadura longitudinal de dezenas de metros na rodovia.

Com o atual avanço das obras de recuperação e estabilização do talude, nos últimos dias foi executada nova pavimentação da pista danificada, que havia sido demolida, e também recuperação e reforço da pista que permaneceu recebendo todo o tráfego de veículos durante as obras.

Agora o km 7 está com duas pistas liberadas e barreiras de concreto para garantir mais segurança aos usuários, com serviços complementares devendo ser executados em breve. As obras continuam no local somente no talude inferior, sem interferir no tráfego de veículos exceto em ocasiões pontuais.

LIBERADOS– Com isso são dois pontos de obras com tráfego liberado na Estrada da Graciosa. No km 8, onde o dano foi no talude acima da rodovia, veículos já circulam em ambas pistas, com os últimos serviços de instalação de tela de contenção previstos não necessitando de bloqueio da pista.

A previsão é de liberar em breve também o km 12, com dano semelhante ao km 8, garantindo a retomada total do tráfego de veículos em três dos seis pontos em obras.

As obras devem se estender por mais tempo somente no km 11, atingindo por escorregamentos de terra mais recentemente, quando a obra emergencial já estava em andamento. Um dos pontos está no km 11+600, onde estão sendo instalados grampos no talude acima da rodovia, devendo ser finalizados ainda o reaterro, recomposição de pista, instalação de tela metálica e dispositivos de drenagem.

No km 11+200 o dano é mais extenso, devido a dois escorregamentos de terra paralelos no talude abaixo da pista, ocorridos em momentos diferentes. Os trabalhos estão em andamento para recomposição dos taludes, devendo ser executada ainda instalação de tela metálica e implantados dispositivos de drenagem. O objetivo é avançar nas melhorias mais próximas da pista, visando a retomada total do tráfego de veículos na Estrada da Graciosa antes da alta temporada.