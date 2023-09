Novo projeto vai conectar alunos de escolas estaduais com a rede Sine

Com o objetivo de ampliar as chances de estudantes da rede estadual de ensino encontrarem vagas de emprego assim que finalizarem o Ensino Médio, ou vagas de estágio enquanto estão estudando, o Governo do Paraná deu início nesta terça-feira (19) ao projeto Aluno de Sucesso, uma parceria entre as secretarias do Trabalho, Qualificação e Renda e Educação.

Nesse primeiro momento o projeto será implantado em 10 colégios estaduais de Curitiba. Até o final de novembro cerca de 10,5 mil alunos serão atendidos. A previsão é alcançar estudantes da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral até o segundo semestre de 2024.

Em linhas gerais, o projeto vai encaminhar jovens matriculados na rede estadual de ensino para postos de trabalho disponíveis na rede Sine estadual, encurtando a distância entre a conclusão dos estudos e o primeiro emprego.Um professor ou orientador destacado pela Secretaria da Educação vai ajudar os jovens com o processo de Carteira de Trabalho Digital eE-social. Já a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda será responsável por indicar as vagas na rede de Agências do Trabalhador.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o projeto vai levar ao conhecimento dos alunos da rede pública as políticas executadas pelo Estado para o primeiro emprego. “O projeto viabiliza o acesso de jovens ao mundo do trabalho formal por intermédio do Sistema Público de Emprego. É uma grande ação de fomento à empregabilidade e geração de renda”, ressalta.

“Esse apoioda Secretaria de Estado da Educação nesse projeto inovador vai proporcionar aos nossosestudantes ainserção no mercado de trabalho”, disse Silvana Avelar, chefe de gabinete da SEED, que representou o secretário Roni Miranda na assinatura do termo de cooperação. "Eles também podem buscar estágio remunerado e programas de Jovem Aprendiz. A ideia é apoiar esses meninos e meninas desde a elaboração de currículos até a divulgação de vagas".