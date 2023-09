Homem é morto a tiros em Quatiguá

A equipe da Polícia Civil de Joaquim Távora está investigando um suposto homicídio registrado no município de Quatiguá, no Norte Pioneiro, registrado na segunda-feira (18). As informações são do portal de notícias NP Diário.

De acordo com as informações, a vítima foi identificada como José Fernando Silva, de 38 anos. Seu corpo foi encontrado por policiais militares caído ao chão e ensanguentado. No momento em que foi encontrado, a vítima ainda estava viva e chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A suspeita é de que ele tenha sido morto a tiros.

Se tratando de um possível homicídio, a equipe da Polícia Civil deu início as diligências para apurar o caso e identificar quem seria o autor. Durante as diligências, foi constatado que a família de um homem apontado como suspeito de autoria do crime tem um loteamento no município, sendo que o suspeito e a vítima teriam tido um desentendimento em relação a instalação de lombadas no local. José Fernando Silva disputou as eleições em 2020 e atuava como suplente de vereador.

A equipe policial buscou levantar informações sobre o suspeito sendo informada que o homem teria fugido em uma pick-up Fiat Strada. Na sequência, foi apurado que o suspeito estava na cidade de Quadras, interior de São Paulo, onde ele acabou sendo preso ainda na segunda-feira.

Já o corpo de José Fernando foi velado e sepultado na tarde da terça-feira (19).

O caso segue sendo investigado.