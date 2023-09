Governador apresenta Paraná a lideranças da Câmara Britânica de Comércio e Indústria

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta terça-feira (19) empresários associados e representantes da Câmara Britânica de Comércio e Indústria do Brasileiro (Britcham) para tratar de assuntos relativos a oportunidades de atração de investimentos e desenvolvimento econômico. Foi o maior encontro entre representantes britânicos e autoridades estaduais dos últimos anos.

Participaram da conversa representantes de empresas como a Ernest Young, multinacional de serviços profissionais; Diageo, maior fabricante de bebidas destiladas do mundo; Dechra, multinacional especializada em produtos farmacêuticos veterinários; e Euro Import, representante de marcas como Jaguar, Land Rover e BMW, além de diplomatas. Eles tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura do Governo do Paraná para receber novos investimentos e as políticas estaduais para diversos segmentos.

A Britcham é uma associação sem fins lucrativos cujo objetivo é incrementar as relações de negócios entre Brasil e Reino Unido. Com 107 anos de atuação, é a única câmara de comércio reconhecida pelos governos brasileiro e britânico.

O governador apresentou os atrativos do Paraná nas áreas de transição energética, Agenda 2030, tecnologia, economia, educação, emprego e infraestrutura. Elereforçou que o Paraná tem a quarta economia do País, com maior participação na história do PIB brasileiro, além da quinta maior população. Também disse que a educação pública foi reconhecida como a melhor do País peloÍndice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Para nós é motivo de muita alegria reunir tantos representantes importantes numa mesma sala. Isso demonstra que a nossa economia tem reagido bem a todos os desafios e tem se mantido como um bom ambiente de atração de investimentos. Nós temos grandes projetos de infraestrutura em andamento, como a nova concessão rodoviária e a Nova Ferroeste, inclusive reconhecida pela Coroa Britânica como um dos melhores projetos verdes do mundo, e grandes programas sustentáveis, reconhecidos internacionalmente, aliando crescimento com preservação”, afirmou.

“Somos o estado que mais gera empregos do Sul para o jovem e também para mulher. Além disso, estamos conseguindo abrir um leque de oportunidade para todas as áreas, gerando oportunidades, novos investimentos e desenvolvimento nos municípios”, complementou Ratinho Junior.

O governador também reforçou a pauta da sustentabilidade. “O Paraná é o estado que mais preserva a Mata Atlântica e hoje lançamos um programa que é promove proteção de 30 mil nascentes de água . Nós vamos proteger mil nascentes até o Dia da Árvore. Somos o maior produtor de energia sustentável do Brasil e contamos com apoio da OCDE para mapear a implementação dos ODS. Não faltam oportunidade para que empresas socialmente responsáveis se desenvolvam no Estado”, afirmou o governador.

Segundo o diretor-presidente da Invest Paraná (agência que prospecta investimentos para o Estado), Eduardo Bekin, o governo estadual trabalha de forma transparente com empresários para viabilizar negócios que gerem empregos e dinamizem ainda mais a economia local.

“Não estamos aqui para gerar dificuldades e sim para mostrar como que dá para atrair mais investimentos. Nós tínhamos a meta de receber R$ 40 bilhões em investimentos entre 2019 e 2022. Com muito planejamento nós encerramos 2022 com mais de R$ 180 bilhões e estamos subindo. Hoje a Investe Paraná tem mais de 100 pontos focais internacionais, consolidando a presença do Estado na vitrine do mundo”, afirmou. Ele acabou de voltar de uma missão comercial na China com o vice-governador Darci Piana.

O Reino Unido é fundamental para as empresas paranaenses, com um comércio bilateral em franca expansão, principalmente na indústria. “Participaram desse encontro as maiores empresas do mundo que atuam na educação, no ramo de bebidas, serviços e muitas outras áreas. Já temos muitas parcerias, por isso que encontros como o de hoje são tão importantes. Precisávamos conhecer mais o Estado porque tem muita coisa que podemos fazer em conjunto com a Câmara Britânica”, explicou o cônsul honorário do Reino Unido em Curitiba, Adam Patterson.

Para a presidente nacional da Britcham, Ana Paula Vitelli, as ações apresentadas pelo Governo do Paraná convergem com temas que já vêm sendo discutido na Câmara. “A questão de sustentabilidade, a transição verde e os investimento em infraestrutura. São todos assuntos que estamos empenhados. São temas permanentes em nossas pautas com os associados e outras empresas que se conectam ao ecossistema. Estamos de portas abertas para continuar explorando oportunidades”, disse.

PRESENÇAS– Estiveram presentes no encontro o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; a gerente de Relações Internacionais da Invest Paraná, Bruna Radaelli; o diretor da Jaguar Land Rover Euro Import, Adriano Costa; o diretor da Partner e Paraná Lead da Ernest Yang, Alexandre Freitas; o diretor para América Latina da Pearson, Anderson Estevam; o diretor da América do Sul da Deschra, André Pagliari; o diretor de Políticas Públicas para o Brasil da Diageo, Carlos Lima; o sócio-fundador da Central Press, Cláudio Stringari; o diretor do WPP Group, David Whittaker; o sócio da ERM, Evandro Leite; o diretor da BAE Systems, Marco Caffé; o gerente de Relações Governamentais da JBC do Brasil, Guilherme Oliveira; o diretor da filial de Curitiba da Marche, João Loures; a superintendente para o Paraná do Page Group, Juliana Ribeiro; o gerente de unidade de Curitiba da Perkins Caterpillar, Rodrigo Chibior; o diretor executivo da Grade Up, Leonardo Trench; o gerente-geral do Brasil da EO. Charging, Fabrizio Romanzzini; o sócio da BA. Advocacia, David Bessa; e o diretor-geral da Cognita Brasil, Pablo Ibanez.