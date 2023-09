Maior evento de infraestrutura de transportes do País acontece em Foz do Iguaçu

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em parceria com a Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER) e a Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv), realiza em Foz do Iguaçu esta semana o 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), considerado o maior evento de infraestrutura de transportes do Brasil.

A abertura do Enacor/RAPv acontece às 19h30 desta terça-feira (19), mas outras atividades já acontecem ao longo do dia, incluindo grupos de trabalho e assembleia geral da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER), seis minicursos e o I Fórum Nacional sobre Gestão de Faixa de Domínio e Desapropriações.

Na quarta-feira (20), às 9h15, o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti, realiza a primeira palestra do Enacor/RAPv, com o tema “Obras de Infraestrutura no Estado do Paraná nos últimos anos”. Ao todo serão 26 palestras, três mesas-redondas, apresentados 129 trabalhos técnicos-científicos e estudos de caso, realizados grupos de trabalho e reuniões, e lançados livros. As atividades vão até sexta-feira (22), com encerramento às 12h30. A programação pode ser verificada no portal do evento .

São aguardadas cerca de 1,5 mil pessoas, entre profissionais da área, pesquisadores e estudantes de engenharia.

Participam do encontro grandes empresas, órgãos públicos, organizações e associações, como a Itaipu Binacional, Petrobras, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), governo federal, Marvitec, Mútua, Sinasc Sinalização Viária, Strata Engenharia, CBB Asfaltos, Greca Asfaltos, Infratest, Stratura Asfaltos, DM Refletivos, Softplan, Traçado, Avery Dennison, Betunel, Bandeirantes Sinais, Sinalisa Segurança Viária, Indutil Tintas, 3M do Brasil, ACO Brasil, Base Forte, Betar, E-Vias, Geobrugg, Grupo GTO, Huawei, Lisy, Maccaferri, Owntec, Pavesys, Shempo, TPF Engenharia, Grupo SOS DOCS, Technomast, Ramm Química, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), Aminocap Química, Huesker, Waybor, Renovaurb, MTS, entre outras.

As inscrições estão encerradas, mas interessados podem verificar a disponibilidade de vagas remanescentes diretamente no local onde o evento acontece, no Hotel Rafain. A participação é gratuita.

EXPOSITORES– Simultaneamente ao o 25º Enacor e 48ª RAPv, é realizada a 4ª ExpoEnacor, com estantes de expositores que participam do evento apresentando suas atividades e produtos, uma oportunidade para interação entre profissionais, empresas e entidades da área.