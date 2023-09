Vereadores prestam homenagem a figuras ilustres de Jaguariaíva

Para celebrar os 200 anos de Jaguariaíva, a Câmara Municipal de Vereadores promoveu, na última sexta-feira (15), uma sessão solene para homenagear figuras que foram fundamentais na história e desenvolvimento do município.

A sessão aconteceu no plenário da Câmara e reuniu autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Entre os homenageados estiveram juízes, promotores, advogados, agentes da Polícia Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, com destaque para a prefeita Alcione Lemos e o vice-prefeito Adilson Passos Felix pela sua contribuição com o desenvolvimento da cidade.

O vereador e presidente da Casa de Leis, José Marcos Pessa Filho, o Marquito, falou sobre a iniciativa da Câmara em homenagear estes agentes. “Tivemos um momento muito especial nesta noite aqui na Câmara de Vereadores. Estamos celebrando os 200 anos da nossa cidade e, se falamos em história, nada mais justo do que homenagear e reconhecer a participação das pessoas que fazem parte dela no dia a dia buscando sempre o desenvolvimento e qualidade de vida para nossa população e a nossa querida Jaguariaíva”, comentou.

Além disso, Marquito expressou o desejo de que a cidade continue no caminho do progresso nesta nova etapa. “São dois séculos de uma linda história da nossa cidade. Tenho a esperança de que estes 200 anos sejam apenas o começo de uma nova era de prosperidade e crescimento para nossa cidade mantendo sempre viva a sua história e caminhando em busca de um futuro melhor”, finalizou.