Com material exclusivo, rede estadual promove Semana de Consciência Ambiental

Ações de educação ambiental são tema de um material elaborado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), lançado na Semana de Consciência Ambiental e Sustentabilidade nas Escolas do Paraná. O evento é realizado pela Secretaria da Educação e começou nesta segunda-feira (18), com programação até sexta (22).

O material da Sedest é para ser trabalhado em sala de aula, com aproposta de envolver diversas disciplinas, capaz de movimentar a escola e a comunidade escolar em torno da agenda verde. O conteúdo está disponível online, podendo ser acessado por professores, diretores e pedagogos que formalizarem a adesão.

Todas as atividades apresentadas aos professores e pedagogos estão alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) como, por exemplo, o consumo de papel nas escolas e o que ele representa em números de árvores derrubadas.Também são abordadas questões voltadas à geração da biomassa, coleta de óleo de cozinha, preservação da água e nascentes próximas às escolas. Os professores podem ter acesso a uma série de vídeos para serem utilizados na sala de aula acerca desses e de diversos outros temas.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, lembra que apresentar aos estudantes do ensino fundamental as boas práticas no meio ambiente atende a uma das linhas de ação do Programa Estadual de Educação Ambiental, executado pelo Governo do Estado.

“Para que possamos atingir metas propostas pela ONU com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a fim de minimizar os impactos ambientais causados pelas mudanças climáticas, é essencial mobilizar os estudantes, que representam as gerações futuras”, diz o secretário. “Por isso a Sedest atua com o programa de educação ambiental também para os professores, que irão levar essas mensagens aos alunos”.

DIA DA ÁRVORE– A abertura da Semana de Consciência Ambiental e Sustentabilidade contou com a participação online, em tempo real, de mais de 400 escolas estaduais que já aderiram ao projeto. A semana é realizada em alusão ao Dia da Árvore e transmitida pela internet.

“Quando trazemos todo o corpo docente e pedagógico para esse diálogo contribuímos para a formação desses profissionais, que têm uma atuação essencial na comunidade. O mais importante é levar esse despertar e promover a discussão dentro do ambiente escolar”, destaca a educadora ambiental da Sedest, Denise Sanches.

Segundo ela, a Semana da Consciência Ambiental e Sustentabilidade oferece a oportunidade para toda a comunidade escolar se envolver na sensibilização em relação aos cuidados com o meio ambiente. “Através do corpo docente, essas boas práticas podem se perpetuar em todas as atividades que envolvem a consciência ambiental”, afirma.

Atualmente, a Secretaria da Educação oferta mais de 100 aulas na modalidade a distância (EAD) para fomentar a discussão do tema sustentabilidade.