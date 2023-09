Fazenda realiza mais uma rodada de capacitação do novo Sistema Financeiro do Estado

A Secretaria de Estado da Fazenda realiza nesta semana mais uma rodada da capacitação de servidores para a implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic-PR). A capacitação é ministrada pela Contabilidade Geral do Estado (DCG) e o Núcleo Orçamentário e Financeiro Setorial e reúne servidores dos núcleos financeiros setoriais das universidades estaduais, regionais das secretarias estaduais e órgãos públicos dos municípios.

Participam profissionais de Curitiba, Colombo, Guarapuava, Paranavaí, Quatro Barras, Toledo e São José dos Pinhais. Nesta rodada, a atividade começou na segunda (18) e segue até sexta (22).Na semana passada, o treinamento foi com servidores das cidades de Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Pinhais, Araucária, Bandeirantes, Paiçandu e Campo Largo. Os encontros são realizados na Escola Fazendária, em Curitiba.

O Siafic-PR faz parte do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal (Profisco II) e será uma ferramenta complementar de transparência, aprimorando a qualidade da aplicação de recursos públicos. O foco é a integração dos sistemas da administração pública com os demais sistemas financeiros, adicionando novas funcionalidades para avaliação do uso dos recursos ou implantando certificação digital.

Nesta etapa da capacitação estão sendo aplicadas rotinas especificas de execução orçamentaria, financeira e contábil, de modo que os profissionais da área possam atuar com segurança e domínio da estrutura, legalidade e requisitos necessários. “É necessário que o servidor tenha noções básicas sobre os principais conceitos e estrutura do sistema para que a implantação seja efetuada com sucesso”, destacou a diretora de Contabilidade Geral do Estado, Gisele de Carvalho Carloto Rodrigues.

O treinamento abrange procedimentos sobre obrigações Patronais do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); cadastro e execução de despesa de exercício anterior;material de consumo; serviços de terceiros pessoa jurídica; suprimento de fundos - com prestação de contas; obras e instalações – com convênio de receita; equipamentos e material permanente; execução de despesa a regularizar; ingresso de receita (Guia de Recolhimento); conciliação bancária; transferências; restituição - programação de desembolso; Central de Viagens; Central de Estágios.

A iniciativa é da Escola Fazendária do Paraná (Efaz), em conjunto com a Equipe do Projeto Siafic. A diretora-geral da Fazenda, Marcia do Valle, a chefe de Gabinete da Sefa, Priscila Aguiar Mânica, e do diretor da Escola Fazendária, Mario Brito, participam da programação.