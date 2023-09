Copel moderniza usina de São José dos Pinhais que gera energia há 93 anos

A Copel concluiu o projeto de modernização da usina hidrelétrica Chaminé, localizada em São José dos Pinhais e em operação desde 1930. Foram investidos R$ 3 milhões nos sistemas de controle das turbinas e geradores da planta.

A usina conta com quatro unidades geradoras de energia elétrica, cada uma com 4,5 megawatts (MW) de potência instalada.A primeira máquina foi modernizada em fevereiro deste ano e a última em agosto.

Os sistemas que regulam a velocidade das turbinas e que garantem a produção de eletricidade no gerador de forma estável e em níveis de tensão adequados já haviam passado por uma primeira etapa de atualização. Este ano, a Copel investiu na integração dos dois conjuntos em um único painel moderno, equipado com recursos aprimorados.

Com a finalização desse trabalho, a vida útil da usina será ampliada e os índices de disponibilidade das unidades geradoras para produção de energia elétrica devem melhorar. Os novos equipamentos também garantem maior agilidade nos serviços de manutenção e operação da planta.

O impacto positivo da modernização de Chaminé estende-se, ainda, à distribuição de energia aos clientes. Se a linha de transmissão que parte de Curitiba e abastece a região for desligada, a usina pode operar de forma isolada e atender as unidades consumidoras próximas – o que não era possível na configuração anterior.

USINA– Localizada na margem esquerda do Rio São João, em área de preservação permanente na Serra do Mar, Chaminé foi construída pela Cia. Força e Luz do Paraná, sob a orientação do americano Howell Lewis Fry, e começou a operar em 1930. Foi incorporada pela Copel em 1975.

Ao ser concluída, em 1931, a nova hidrelétrica permitiu a desativação da Usina Térmica do Capanema, que era movida a lenha. Em 1946 e 1952, Chaminé teve a potência instalada ampliada com o acréscimo dos grupos geradores 3 e 4. A Usina possui dois reservatórios: um formado pela barragem de Vossoroca, com função de acumulação, e a barragem de Salto do Meio, com função de regulação.

Até hoje, Chaminé mantém-se funcional e tecnicamente engenhosa. Um destaque é o meio de transporte entre a vila residencial e a casa de força, com o uso de um bondinho (trole) em atividade desde 1928. O percurso é de mais de 600 metros, vencendo planos praticamente verticais e declives de até 55º em aproximadamente 10 minutos.