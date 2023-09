Vítima se salva de homicídio graças a falta de pontaria do atirador

Uma investigação sobre uma tentativa de homicídio registrada no município de Salto de Lontra trouxe dois detalhes um tanto quanto inusitados. Conforme as investigações, a vítima só não morreu porque o atirador era ruim de mira e a arma falhou.

A história começou no dia 06 de agosto quando um homem de 29 anos chegou em um bar e começou a atirar contra a vítima, um homem de 48 anos que estava bebendo. Segundo as investigações, os dois envolvidos já tinham protagonizado um desentendimento anteriormente ao crime. Felizmente, a vítima não foi morta.

Conforme informou o delegado responsável pelo caso, a intenção do suspeito era de fato matar a vítima, situação que só não se consumou devido a “circunstâncias alheias a sua vontade” que nada mais são do que a falta de pontaria do atirador e a arma ter falhado. Ainda segundo o delegado, o suspeito também colocou em risco a vida de outras pessoas que estavam no ambiente.

O “atirador” foi preso na última quinta-feira (07) sendo encaminhado ao Depen onde permanece a disposição da Justiça. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil de forma tentada.