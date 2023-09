Acidente deixa dois feridos entre Joaquim Távora e Carlópolis

Um acidente de trânsito registrado na última segunda-feira (11) deixou duas pessoas feridas na PR-218 no trecho da rodovia que liga os municípios de Joaquim Távora a Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolvendo dois automóveis aconteceu na altura do km 21 da rodovia. Conforme os dados colhidos no local, um homem de 59 anos conduzia um automóvel Fiat Uno com placas de Carlópolis que saía de uma estrada rural e, ao acessar a rodovia, acabou sendo atingido por um automóvel VW/Gol que transitava no sentido Carlópolis a Joaquim Távora conduzido por uma mulher de 42 anos.

Com a violência do impacto, o Uno foi jogado para fora da rodovia e parou em cima de um barranco. Os dois motoristas ficaram feridos sendo encaminhados ao hospital de Carlópolis para receber atendimento médico.

Além das equipes da Polícia Rodoviária Estadual a equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.