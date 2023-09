Confusão termina com homem morto a facadas

Um homem morreu após ser golpeado com uma faca durante uma briga registrada na noite do último sábado (09) no município de São Jerônimo da Serra.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h30 os policiais receberam um chamado para comparecer a Rua João Pedro Proença onde um homem foi morto com golpes de faca. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam um homem de 35 anos o qual estava em óbito. Em contato com populares, a equipe ainda foi informada que outro indivíduo, de 37 anos e que também havia sido ferido, foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Diante da situação, os policiais deram início as diligências para apurar o crime e, através das imagens de câmeras de vigilância instaladas próximo ao local, foi contatado que o motorista de um automóvel VW/Gol tentou atropelar o homem que foi morto, momento em que a vítima sacou um revólver e atirou contra o veículo. Em seguida, os ocupantes do Gol desceram do veículo e passaram a agredir a vítima que veio a óbito e o homem de 37 anos. Também foi constatado que um GM/Monza deu apoio a fuga dos suspeitos.

Ainda durante os patrulhamentos, os policiais encontraram o Monza sendo identificado então o proprietário do Gol. O suspeito foi encontrado e, indagado sobre a situação, passou a relatar que o homem que foi morto a facadas tentou lhe agredir com uma arma de fogo e ele se defendeu jogando o cavalo em cima da vítima e fugiu em seguida. Porém, seu irmão e sobrinho ficaram sabendo da situação e foram atrás da vítima para tirar satisfação, momento em que o crime aconteceu.

Frente aos fatos, os dois veículos foram apreendidos. Já os outros suspeitos envolvidos na situação não haviam sido encontrados até o fechamento desta edição.