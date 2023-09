Bêbado bate na mãe com corrente de moto e acaba preso

Uma mulher entrou em contato com a polícia para denunciar o filho após ter sido agredida. A ocorrência foi registrada na noite da segunda-feira (04) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados por volta das 22h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde o suspeito havia agredido a própria mãe. Diante do chamado, os agentes foram até o conjunto Habitar Brasil para verificar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que seu filho havia ingerido bebida alcoólica e estava agressivo, sendo que o suspeito acabou lhe agredindo utilizando uma corrente de motocicleta causando ferimentos em uma de suas mãos.

Frente aos fatos, o suspeito que havia sido contido por populares foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.