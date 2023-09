Motociclista sofre acidente, é socorrido e acaba preso

O começo desta semana não poderia ter sido pior para um motociclista que sofreu um acidente e acabou sendo preso no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada no fim da manhã da segunda-feira (04).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 11h00 os agentes receberam um chamado para comparecer ao Pronto Socorro onde um homem vítima de um acidente de trânsito havia dado entrada na unidade portando uma arma de fogo. Diante do chamado, os agentes foram ao local para averiguar a situação.

Já no Pronto Socorro, foi realizada a revista do suspeito sendo encontrados um revólver calibre 32, com seis munições, e um canivete. A equipe ainda foi informada que a motocicleta envolvida no acidente estava escondida em um comércio próximo a Santa Casa. Os policiais foram até o local e constataram que a moto estava com a numeração do chassi suprimida e sem placa, mas foi possível verificar que a mesma era produto de furto.

Frente aos fatos, além de ficar ferido no acidente, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.