Suspeito de tentar matar adolescente é preso junto com a esposa

Um homem suspeito de cometer uma tentativa de homicídio e sua esposa foram presos na tarde desta segunda-feira (04) no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro. Dois revólveres foram apreendidos e a vítima foi parar no hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe foi acionada após a vítima dar entrada no Pronto Socorro com ferimento causado por disparo de arma de fogo. Conforme os relatos do adolescente de 15 anos, ele transitava em uma moto pela Estrada do Monge quando foi surpreendido pelo suspeito que parou o seu veículo em frente a moto e realizou vários disparos sendo que um dos tiros atingiu o pé do menor que foi levado ao hospital por familiares.

Na sequência, os policiais receberam uma denúncia de que o suspeito estava transitando em um SUV branco pela região Central da cidade. Por volta das 15h30, os agentes se depararam com o veículo passando pela Rua Jorge Barros tendo início uma perseguição, já que o condutor não acatou a ordem de parada dos pm’s. Após alguns metros, o homem acabou sendo abordado e, ao ser questionado sobre o crime, assumiu ter realizado os disparos informando que estava sendo ameaçado pelo menor. No carro, também foram encontrados dois revólveres calibre 32 e 38.

Frente aos fatos, o homem de 43 anos e sua esposa de 38 foram presos e encaminhados juntamente com as armas apreendidas até a delegacia da Polícia Civil. Um segundo suspeito, já conhecido no meio policial, fugiu a pé e não foi encontrado.