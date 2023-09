Homem leva três socos no rosto na Praça da Matriz em Wenceslau Braz

Um indivíduo foi preso nesta segunda-feira (04) após agredir uma pessoa na região Central do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência e agressão registrada na Rua Sete de Setembro na Praça da Igreja Matriz. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, o homem passou a relatar que estava esperando o ônibus quando foi abordado por uma mulher que lhe pediu dinheiro. Ele contou que deu R$ 5 a mulher e, logo em seguida, um indivíduo portando tornozeleira eletrônica também pediu dinheiro, mas ele informou que não tinha mais, pois havia dado o que tinha para a referida mulher. Diante da negativa, o suspeito deu três socos no rosto da vítima que caiu ao chão.

Diante da situação e em posse das características do suspeito, os policiais realizaram diligências e encontraram o agressor que foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.