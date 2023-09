Mais uma tentativa de homicídio em Santo Antônio da Platina

Uma pessoa ficou ferida ao ser vítima de disparos de arma de fogo durante uma tentativa de homicídio registrada no município de Santo Antônio da Platina. A ocorrência foi registrada neste domingo (03).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítima registrada na Rua Antônio Pedro da Silva bairro Jardim Altvater. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com testemunhas, uma pessoa relatou que estava em sua residência quando escutou quatro disparos de arma de fogo e, ao sair para verificar o que estava acontecendo, viu populares socorrendo uma pessoa que havia sido atingida pelos tiros. A equipe ainda foi informada que a vítima foi levada para o Pronto Socorro.

Os policiais foram até a unidade de Saúde para saber mais informações sobre a vítima sendo informados pela equipe médica que o paciente havia sido encaminhado ao Centro Cirúrgico devido à gravidade do seu quadro clínico.

Frente aos fatos, os policiais deram início as diligências em busca do suspeito de ser o autor da tentativa de homicídio, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido localizado. Denúncias que possam ajudar a polícia a encontrar o atirador podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190 ou do Whatsapp (43) 99150-0190.

Na última quinta-feira (31), outra tentativa de homicídio foi registrada no município na região do bairro Santa Terezinha onde um adolescente de 14 anos foi atingido com um tiro no peito. Ele foi socorrido e, na madrugada do domingo foi transferido para o hospital Evangélico de Londrina.