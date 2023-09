Criminosos explodem agência bancária em Japira

A agência do Sicredi do município de Japira, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada na madrugada deste sábado (02).

De acordo com as primeiras informações, o alvo dos criminosos foi a agência da cooperativa Sicredi situada a Avenida Coronel Joaquim Pedro de Oliveira.

Testemunhas relataram que dois indivíduos chegaram ao local em uma moto e utilizaram um pé de cabra para arrombar o local. Em seguida, foram realizadas explosões e os suspeitos fugiram do local.

Até o momento, não foram divulgadas informações do que foi levado pelos criminosos e sobre os prejuízos.

As equipes policiais seguem em diligências em busca dos suspeitos.