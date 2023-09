Tiro atravessa peito de adolescente no Norte Pioneiro

Um adolescente de 14 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio registrada na noite desta quinta-feira (01) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo com vítima registrada no cruzamento das Ruas Professora Terezinha Querubim com a Rua Monção, próximo ao Posto de Saúde do bairro Santa Terezinha. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com testemunhas, os policiais foram informados que o adolescente, que estava acompanhado de duas crianças de dez e oito anos, foi atingido por um tiro disparado por dois caras em uma moto que trajavam roupas pretas e fugiram do local. Ainda segundo as informações, a vítima foi socorrida pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital.

Com isso, os agentes foram até o hospital e entraram em contato com a equipe médica que informou que o menor de idade havia sido atingido por um tiro no lado direito do tórax sendo que a bala atravessou seu corpo e saiu pelas costas. Ainda conforme os médicos, o quadro clínico era estável.

A equipe da PM ainda entrou em contato com os responsáveis pelos outros dois menores de idade.

Frente aos fatos, foram realizadas diligências em busca dos suspeitos, mas até o momento ninguém foi encontrado ou identificado. Denúncias anônimas podem ser feitas através do telefone 190.

O caso deve ser investigado.