Operação encontra 2 kg de cocaína e cinco são presos em Carlópolis

Agentes da Polícia Civil e Militar de Carlópolis, no Norte Pioneiro, realizaram na manhã desta terça-feira (31), uma operação para cumprir mandados expedidos pela Justiça.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a ação teve início por volta das 06h00 e foi deflagrada no bairro Fogaça. Os policiais cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão.

Na primeira residência alvo da operação, os policiais encontraram um tablete e diversas porções de cocaína que totalizaram 1.950 kg da droga, além de um revólver calibre 32. Na segunda residência, os agentes realizaram a prisão de um homem de 33 anos que estava com um mandado em aberto pelo crime de furto. Já na terceira residência, os policiais prenderam mais quatro pessoas apontadas como envolvidas com o tráfico de drogas. No local, também foram localizados apetrechos utilizados para embalar drogas e uma quantia em dinheiro.

Frente aos fatos, os indivíduos presos, as drogas, revólver e demais objetos apreendidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.