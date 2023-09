Polícia apreende caminhonete clonada em Wenceslau Braz

Uma denúncia anônima levou a equipe da Polícia Militar até uma caminhonete furtada que estava em uma residência do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na tarde do último sábado (26) e divulgada nesta quinta-feira (31).

De acordo com as informações divulgadas pela PM, após receber uma denúncia anônima informando que uma caminhonete Toyota Hilux produto de furto estava em uma residência situada a Rua Antônio Pereira Vianna, os policiais foram até o endereço informado para averiguar as informações.

Durante averiguação no veículo, foi constatado que a caminhonete apresentava adulteração e estava com placas de outro veículo, situação popularmente conhecida como “Clonada” ou “Dublê”. Utilizando um equipamento eletrônico conhecido como “Raster”, os policiais ainda conseguiram verificar que o veículo estava com alerta de furto ocorrido no dia 08 de agosto no bairro Hauer, em Curitiba.

Frente aos fatos, a caminhonete foi apreendida e encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já a pessoa que estava em posse do veículo foi identificada, mas não foi encontrada.