Homem reclama que funcionário chegou atrasado e leva cadeirada

Um homem de 58 anos foi agredido após reclamar que uma pessoa que ele contratou chegou atrasada para realizar o serviço. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (30) no município de Barra do Jacaré, Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h00 um homem procurou os policiais e passou a relatar que, na terça-feira (29), foi agredido por outro homem. Segundo seus relatos, ele contratou o autor das agressões para prestar serviços em seu estabelecimento e, ao reclamar que o contratado havia chegado atrasado, os dois tiveram uma discussão. Ainda conforme os relatos, o bate-boca ficou acalorado e o contratado lhe agrediu com uma cadeira e, em seguida, deu uma paulada em suas costas.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.